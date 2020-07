"Tuve mucho miedo": Myriam Hernández confesó que sufrió violencia en pololeo

La cantante nacional contó por primera vez los episodios de violencia de los que fue víctima, asegurando que lo hizo para ayudar a otras mujeres que se encuentren en una situación similar.

Myriam Hernández estuvo como invitada en el programa «Sigamos de Largo» de Canal 13, donde hizo una lamentable confesión.

La cantante por primera vez en su vida reveló que fue víctima de violencia en el pololeo, cuando solo tenía 20 años y ya había comenzado su exitosa carrera musical.

"Yo viví violencia psicológica en un pololeo que tuve durante cuatro años, donde no me atrevía a hablar ni a contarle a mis padres cosas muy feas... y tuve mucho miedo", comenzó relatando.

Sobre cómo dejó la peligrosa relación, Hernández contó que "me conversó mucha gente. Yo creo que me dio miedo, me dio miedo que me pudieran matar".

Uno de los episodios más agresivos y fuertes que vivió fue mientras iba a bordo de un auto. "En un momento sentí que me agarraron del cuello, yo no podía respirar, y sentí por primera vez que me podía morir, de verdad. Entonces, con mucha cautela, traté de actuar como que todo iba a estar bien, porque él se arrepentía en ese minuto, pero no me dejaba volver a la casa... logré que me dejara partir diciendo que nos veíamos más tarde y nunca más volví", expuso.

Tras el violento hecho, la artista contó que terminó la relación y el hombre fue denunciado por sus padres, sin embargo, la continuó persiguiendo e incluso intentó chocarla. Debido a esto y por varios meses, cada vez que salía la acompañaba un primo.

La artista aseguró que se atrevió a contar esto en televisión para ayudar a otras mujeres que estén en situaciones similares.

"Eso yo se lo he contado a mi hija para que sepa elegir y darse cuenta cuando se pasa el límite del respeto, de no aceptar malas palabras nunca y esto lo cuento para también ayudar a muchas mujeres que me siguen y van a mis conciertos".

Para luego agregar, "muchas mujeres están a lo mejor viviendo una violencia psicológica y física como en el caso de Antonia (Barra), que lo vivió que es tremendo, es un caso horrible que me estremece, no me deja de estremecer y hay muchas Antonias que existen y que no queremos que tengan su final".

Finalmente, pudo salir de la relación tóxica y se mostró agradecida de poder haber encontrado al verdadero amor.

"Para mí fue tremendo, pero me siento muy feliz de haber salido de eso, de haber encontrado un hombre maravilloso, con el que tengo 28 años de matrimonio más dos de pololeo. Se puede salir de esto, se puede salir de una relación tóxica, se puede salir adelante, se puede empoderar una mujer, se puede valorar", cerró.

