Tras casi 20 años, Juan Pablo Sáez vuelve a las teleseries de la mano de Mega

La última aparición del actor fue en la ficción de TVN del año 2000, «Santo Ladrón».

Juan Pablo Sáez quien ha estado alejado de las teleseries por casi 20 años volverá a la pantalla, tras aparecer por última vez en «Santo Ladrón» de TVN.

El actor que alcanzó el reconocimiento masivo tras interpretar a DJ Billy en la emblemática «Adrenalina» de Canal 13 será parte de la nueva ficción que ya transmite Mega.

En «100 días para enamorarse», Sáez hará el papel de Sebastián Ruiz, el que tendrá un romance con Laura (María Elena Swett).

"Es súper gratificante. Yo daba por cerrado el capítulo teleserie en mi vida, ya me había acostumbrado a trabajar el ciento por ciento en teatro, con todo lo que eso implica", sostuvo a La Cuarta.

Sobre su personaje dijo que, "no soy protagonista y en honor a la verdad, tengo una participación que estoy cruzando los dedos para que crezca, pero no depende de mí y la invitación es por una cantidad de capítulos no más", aclaró.

Finalmente, el artista defendió haber estado tanto tiempo alejado de las teleseries, ya que pudo enfocarse en su trabajo con el teatro San Ginés.

"Quizás si hubiera seguido en las teleseries, no sería lo que es: un referente en el teatro local, no somos más que nadie, pero tenemos presencia", cerró.

