The Rolling Stones estrenan primera canción original tras casi ocho años

La legendaria banda británica reveló que en los los últimos meses estuvo grabando material para un futuro nuevo disco, y este jueves lanzaron «Living in a Ghost Town».

Pasaron casi ochos años para que la legendaria banda británica The Rolling Stones lanzaran una nueva canción inédita, eso hasta este jueves.

«Living in a Ghost Town» se convirtió en la primera composición original que los Stones lanzan desde «Doom and Gloom» y «One More Shot» en 2012 y de esto se refirieron sus integrantes.

"Así que los Stones estaban en el estudio grabando material nuevo antes del cierre de emergencia, y había una canción que pensamos que resonaría en los tiempos que vivimos en este momento. Hemos trabajado de forma remota y aquí está, espero que les guste", anunció el vocalista.

En tanto el guitarrista Keith Richards manifestó que, "vamos a resumir un poco esta larga historia. Grabamos esta canción hace más de un año en Los Ángeles para un nuevo álbum, algo que está en curso, y alguien nos dijo que era una basura, pero con Mick decidimos que necesitábamos realmente volver a trabajar ahora en ella, así que aquí lo tienen!, mantente seguro".

Charlie Watts, baterista agregó "disfruté trabajando en este track. Creo que recoge un estado de animo y espero que las personas que lo escuchen estén de acuerdo".

Por su parte el otro guitarrista, Ronnie Wood declaró, "muchas gracias por todos sus mensajes durante las últimas semanas, significa mucho que disfruten nuestra música. Así que tenemos un nuevo tema para ti, que esperamos disfrutes".

