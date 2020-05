Tere Kuster se inspiró en personaje de «La casa de papel» para su nuevo look

La joven argentina sorprendió a sus seguidores luego de publicar imágenes con su drástico cambio de look.

La modelo y ex participante del reality «Resistiré», Tere Kuster, en medio de la cuaretena por la pandemia del Covid-19 optó por cambiar de manera radical su look.

La joven se inclinó por un corte ultra corto llamado "mullet", el que se ha hecho tendencia por Úrsula Corberó, la protagonista de la exitosa serie de Netflix, «La casa de papel».

Y en 'Tokio' se inspiró la argentina, quien contó a LUN que "el mismo día que me iba a cortar el pelo, el día que me decidí, le mandé una foto a Héctor Cornejo, que es mi estilista. Era la foto de Corberó y le expuse: 'dejo esto y me retiro lentamente'", comenzó diciendo.

Luego agregó que nunca había tenido el pelo tan corto, "lo he tenido de miles de colores y formas, y me lo hice porque hacía tiempo venía fantaseando con esta idea, quería lookearme con cosas que tienen que ver con el pelo corto", precisó.

Y Tere quedó muy contenta con el resultado, "me siento muy cómoda. Tengo algo muy claro, además. Sé que son cosas temporales. No podría vivir toda la vida con un mismo corte o un mismo color; no pasa un año en que no me haga un look nuevo. Por ahí cuando sea grande dejo de cambiar", cerró.

(Imagenes: @tere_kuster)

