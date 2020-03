"Tengo mis pulmones inflamados": Actriz de «Pasión de gavilanes» fue internada por Covid-19

Danna García había revelado la semana pasada que se contagió de coronavirus estando en España.

La actriz Danna García, que logrará el reconocimiento masivo tras participar en la teleserie «Pasión de Gavilanes» está contagiada por coronavirus luego de regresar desde España.

La colombiana estuvo internada en un recinto de salud en México, país donde reside, pero durante este jueves fue dada de alta, y desde su casa reveló que "tengo mis pulmones inflamados, pero mi cuerpo ha luchado bien".

Sobre los síntomas que presentó, la artista comentó que el primero fue "problemas para respirar. Fiebre, tos, falta de aire, debilidad y dolor cuerpo, sudoración, dolor cabeza, dolor de costillas".

Luego, contestando a una pregunta de una seguidora, agregó que "con los días va cambiando", sumado a que tenía "mucho sueño, falta de olfato y gusto".

La actriz, que ha participado en otras teleseries exitosas como «Victoria» y «Alguien te mira», entre otras, hizo un llamado a permanecer en sus hogares.

"Quédense a salvo, quédense en casita, no más bares, no más discotecas, no más eventos por favor, esto no va a parar, depende de ti y de mi", indicó.

Cabe señalar que la actriz la semana pasada anunció que había contraído el Covid-19, "Los quiero mucho, y aunque son tiempos difíciles, estamos juntos. Soy Covid-19 positivo y estoy bien. Sí, es muy contagioso. Pero si nos quedamos es casa salvamos vidas".

