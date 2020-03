"Tengo labios de salchicha": Vale Roth se arrepintió de sus intervenciones estéticas

La bailarina también cuestionó su aumento de busto e hizo un claro llamado a sus seguidoras.

Vale Roth siempre ha sido una mujer sin filtro ya sea en televisión o con sus seguidores de redes sociales donde manifiesta su opinión de diversos temas sin ninguna censura.

Y en esta ocasión, la participante de «Bailando por un sueño» se arrepintió de algunas intervenciones estéticas que se ha hecho, en especial la de su aumento de labios la que catalogó como "una cagá' de los 19 años".

"Tengo labios de salchicha, la cagué en ponerme boca pero ya está (...) Chicas, por favor ¡no se pongan labios!", hizo un llamado a sus seguidoras, para luego agregar que "no me gusta, me molesta".

Finalmente, reconoció que también se sacaría los implantes que se puso en su busto, "las pechugas sí que me las sacaría, quedaría como una tabla, porque pucha que molestan para hacer ejercicio", cerró.

PURANOTICIA