Teletrabajo de Tonka Tomicic provocó troleo y comparación con la serie «Big Bang Theory»

Mediante monitores especiales, la conductora y dos panelistas dijeron presente en «Bienvenidos».

Este lunes, «Bienvenidos» sorprendió con una medida para prevenir los contagios de coronavirus ya que Tonka Tomicic no se presentó en el estudio y condujo el programa a través de su casa.

En el set estuvo su compañero Amaro Gómez-Pablos junto a panelistas invitados, ya que al igual que la ex Miss Chile, Raquel Argandoña y Polo Ramírez también estaban en sus hogares.

Esta es otra medida que toma Canal 13, ya que la semana pasada, ambos conductores estuvieron todos los días en el estudio, pero respetando las distancias recomendadas.

Pero a diferencia de los otros canales, los integrantes antes mencionados del matinal dijieron presente virtualmente en el estudio, con monitores especiales y ocupando los mismos espacios en el panel.

Esta situación no pasó desapercibida por los televidentes quienes compararon esto con un capítulo de la aclamada serie «Big Bang Theory», donde el protagonista Sheldon Cooper recorre los lugares que frecuenta, pero a través de una pantalla.

Incluso el propio Amaro bromeó con lo que se vivio en la emisión de este lunes de «Bienvenidos», ya que al inicio del espacio dijo, "bienvenidos al «límite de la ficción», ¡ah!, no, perdón, me confundí de programa. Esta es una experiencia absolutamente surrealista. Bienvenida Tonka, qué raro no poder sentirte... está lejos, pero no distante", señaló entre risas el periodista.

