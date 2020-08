"Te voy a matar": Así fue el ataque de Nano Calderón a su padre, según relato de la querella

Hernán Calderón Salinas presentó una querella por parricidio frustrado y amenazas en contra de Hernán Calderón Argandoña, su hijo, a quien acusa de apuñalarlo en más de una oportunidad.

Eran cerca de las 16:00 horas del martes 11 de agosto cuando la calma reinante del edificio de calle San Olav, comuna de Las Condes, se rompió abruptamente con gritos y forcejeos: se trataba de Hernán Calderón Argandoña, más conocido como "Nano", queriendo ingresar a la fuerza al domicilio de su padre, Hernán Calderón Salinas, situación a la que -tan tenaz como infructuosamente- se resistió la asesora del hogar, Laura Vidal.

"No, Hernancito, usted no puede entrar al departamento", le decía la mujer al hijo menor de Raquel Argandoña, quien abandonó el domicilio que compartió con su padre hasta el 5 de junio. "Me importa un pico (sic), vengo a hablar con mi papá", respondía el sujeto, quien hizo caso omiso a la indicación y logró traspasar el hall de entrada del edificio.

Así comienza la versión de los hechos, desde la mirada de Hernán Calderón padre, argumentos expuestos en la querella por parricidio frustrado y amenazas que presentó en contra de "Nano", luego que éste lo apuñalara y le provocara graves lesiones producto de golpes de pies y puños, tal como lo indica el documento al cual Puranoticia.cl tuvo acceso.

Tras hacer ingreso al domicilio, y según relato del padre, el menor de los Calderón Argandoña "se abalanza sobre mí, con golpes de puños y pies", para luego empujar a Patricia Ramírez, pareja del abogado, quien termina con un fuerte golpe en su cabeza, la que impactó con la mesa de arrimo.

ATAQUE CON ARMA BLANCA

Una vez controlada la acción de la mujer, el individuo vuelve a abalanzarse contra su padre, por medio de golpes de puño, uno de los cuales lo bota al piso. Fue en ese instante donde extrae un arma blanca, situación advertida por la mujer aún en el suelo, quien grita en reiteradas ocasiones: "¡Sacó un cuchillo, sacó un cuchillo!".

"En ese momento, mi hijo, empuñando el cuchillo que había traído previamente y que guardaba en su pantalón, me ataca de frente, intentando apuñalarme en el estómago, fallando sólo por mi reacción, dándome el ataque en mi antebrazo izquierdo mientras me gritaba: ¡Ahora sí que te voy a matar, maldito concha de tu madre! (sic) Vas a ver cómo ahora sí te mato", dijo Calderón en la querella presentada la noche de este domingo 16 de agosto.

El relato de Hernán Calderón Salinas continúa indicando que tras ponerse en pie toma a su hijo por la cintura para sacarlo del departamento, momento en que el victimario "logra apuñalarme nuevamente, esta vez en la mano derecha". El forcejeo, que continúo entre la puerta de entrada y el pasillo, termina con ambos cayendo al suelo, instancia aprovechada por "Nano" para inmovilizar la mano derecha su padre, la cual "procede a apuñalar múltiples veces", mientras gritaba "¡te voy a matar, concha de tu madre, te voy a matar!".

¿SU INTENCIÓN?: "AMPUTAR" LA MANO

"De esa forma siguió intentando desgarrar la mayor cantidad de tejido posible de mi mano, con el fin -asumo, dado el movimiento y su acción- de amputarla", añadió Calderón en el crudo relato detallado en la acción judicial, donde también explicó que en reiteradas ocasiones pidió que llamaran a Carabineros.

Fue justamente esta situación, sumado a la llegada de dos maestros que trabajaban en un departamento vecino -de quienes dijo que "me salvaron la vida"-, lo que originó que el victimario huyera del lugar de los hechos, con el cuchillo en su poder, aunque dejando la funda del arma blanca en el sitio exacto donde comenzó el ataque contra su padre.

Su huída, al contrario de lo que Calderón Salinas pensaba, no fue con tristeza, adrenalina o conmoción por lo que había hecho, sino que aseguró que en las cámaras de seguridad del edificio pudo ver cómo su hijo se tomaba una fotografía con la sangre de su padre en los brazos, enviaba -presuntamente- la imagen a algún contacto y finalmente abordaba su automóvil "como si bailara o festejara".

"TE ESTAY JOTEANDO A MI POLOLA"

Hernán Calderón Salinas relata también en la acción judicial que este gravísimo ataque no es el único, pues el acusado ha protagonizado diversas acciones violentas en contra de su padre -y otras personas- las que también pasó a relatar.

Bajo este contexto, comentó que el 5 de junio, el día en que decide abandonar la casa que compartía con su padre, llega al baño donde se encontraba su padre, para recriminarlo por acoso sexual contra su pareja: "Weón, te estay joteando a mi polola. ¿Qué mierda le dijiste el otro día en el ascensor?", le habría dicho 'Nano' a su padre, mientras extraía un arma de fuego desde su espalda y le decía que lo iba a matar. La brutal acción, según continuó relatando el padre, incluyó el apuntarlo en su pecho. Tras algunos segundos, el hermano de 'Kel' Calderón decide disparar, pero hacia un mueble del baño.

"De estos hechos no quise hacer denuncia por no perjudicar a mi hijo y su carrera. Hoy me doy cuenta que debí accionar inmediatamente, pese a que tenía todas las evidencias físicas e incluso testigo, dado que se encontraba en el departamento mi asesora del hogar, quien escuchó todo lo relatado y pensó que mi hijo me había asesinado", dijo Calderón padre, quien aseguró que su hijo se retiró del lugar no sin antes exigirle que le devolviera $11 millones que supuestamente le adeuda por concepto de eventos automovilísticos.

Otro violento hecho de parte de 'Nano' Calderón habría tenido lugar 24 horas después, cuando el 6 de junio ingresa nuevamente al hogar que ambos compartían para exigirle, una vez más, el pago de los $11 millones. La acción culmina con siete ternos destruidos con un arma blanca. Después tomó vasijas y floreros del living, los cuales lanzó hacia la mesa de vidrio del comedor, destruyendo todo a su paso. El hecho terminó con más golpes de puño, además de nuevas amenazas de muerte.

