Stefan Kramer viraliza imitación de ministra de Educación en redes sociales

Con un video de sólo seis segundos, el comediante sacó aplausos y también críticas.

Aprovechando la contigencia nacional debido a la rendición nuevamente de la PSU, el comediante Stefan Kramer publicó un video de sólo seis segundos, el que provocó risas y críticas.

"Con todo esto que está pasando, se suspende la PSU en varias sedes", dijo en Twitter, imitando a la ministra de Educación Marcela Cubillos.

Ante esto, los seguidores del próximo participante del Festival de Viña 2020, lo aplaudieron y destacaron su buen humor, pero otros lo acusaron de burlarse del proceso y también de faltarle el respeto a la autoridad.

"Ridículo. No sabes la angustia que ha significado esto para muchos jóvenes", "No tiene nada de gracioso Te caíste kramer ya no te seguiré. Aparte de no ser chistoso Te ríes de como habla una persona que puede tener problemas de modulación por varias razones, de conformación y estructura de su sistema vocal", "Jajajaaj hay que tomárselo con humor. Necesitamos reír. En un país corrupto y subestimado respecto a su propio pueblo", "Eres genial. Un poco de humor frente a lo que pasa es siempre bueno", fueron algunos de los comentarios a través de redes sociales..

