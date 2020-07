Stefan Kramer sacó carcajadas con imitación de lo que harán los famosos con el 10%

La cómica situación se dio en el programa que transmiten junto a Pancho Saavedra a través de redes sociales.

Durante el nuevo capítulo del programa «Socios», Stefan Kramer causó furor y risas tras imitar a más de 30 personajes reconocidos.

Esto luego de que Francisco Saavedra le preguntara sobre qué harán los famosos con el retiro del 10% de las AFP.

"¿Qué va hacer con su 10% Arturo Longton?", le consultó primero Pancho al imitador, quien respondió.

"Yo no sé qué coticé hueón. Yo igual he sido más independiente y he estado más ligado a las hueás de poker y el otro día caché que no tenía nada", contestó Kramer imitando al exchico reality, provocando las risas del comunicador.

Otros personajes que fueron imitados se encuentran Miguel "Negro" Piñera, José Piñera (creador de los fondos provisionales), el presidente Sebastián Piñera, Manuel Pellegrini, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Leonardo Farkas, Don Francisco, Martín Cárcamo, Manuel Pellegrini, Claudio Bravo, el Ministro de Salud, Enrique Paris, entre otros.

