Stefan Kramer explicó por qué no se presentará "por un buen tiempo" en el Festival de Viña

El exitoso comediante e imitador manifestó que "estoy en una época de reinvención".

Stefan Kramer confesó en una entrevista que no se volverá a presentar en el Festival de Viña por "un buen tiempo", a pesar del gran éxito que ha tenido en las tres ocasiones que ha pisado el escenario de la Quinta Vergara.

El comediante explicó que si fuese invitado al evento estival, "la verdad yo esperaría un par de años más. Estoy en una época de reinvención. De mirarme y ver para dónde va mi carrera artística. Yo pasaría de una invitación así", dijo, descartando la opción.

"He estado muy seguido, creo que voy a esperar un buen tiempo para volver y para hacerlo con reinvención, con más innovación", declaró, agregó.

Sobre cómo lo ha hecho para seguir trabajando en tiempos de pandemia, el artista expresó que, "es importante atenerse al riesgo. En un comienzo era como 'chuta, cómo lo hago', pero de repente uno va rompiendo el hielo con algunas situaciones".

"Me acuerdo que hace muchos meses una señora me pidió si me podía meter a una reunión de Zoom con sus nietos, y yo todavía no me había atrevido a actuar en línea (...) era una abuela que necesitaba ver a sus nietos, tener una interacción diferente, una sorpresa", recordó.

"Ahí perdí el miedo de esa interacción con personas en la pantalla (...) Porque actuar solo en la pantalla es raro. Uno necesita de la reacción de lo que sea para ir parando, acelerando, tirando tallas", sostuvo.

Lo que sí le gustaría hacer es volver a la televisión y con un programa propio, "estoy entregándome a nuevas experiencias. Creo que llevo varios años haciendo esto mismo de los personajes. Me dan ganas también de hacer un gran cambio", aseguró.

"No sé si este cambio tiene que ver con lo de volver a la televisión en un programa... Tengo muchas ganas de explorar en el cine, de seguir con lo creativo. En lo que yo me dedico hay vaivenes de emociones, porque siempre he tratado de planificar pero de repente nace la inspiración de algo y te vas por allá (...) En lo artístico hay incertidumbre, hay una inestabilidad emocional que hay que saber aceptar. Hay momentos de harto enfoque y momentos en que no sabe pa' dónde va la micro", complememtó.

