La soprano y académica Miryam Singer recibió el Premio Nacional de Artes Musicales 2020, imponiéndose a otros candidatos como Roberto Bravo, Patricio Manns, Horacio Salinas, Alejandro Guarello o Isabel Parra. Además, se convirtió en la cuarta mujer en recibir el galardón, que se entrega desde 1992.

El anuncio lo hizo la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, luego de la deliberación del jurado que preside. "Por su extraordinaria trayectoria nacional e internacional", quedó consignado en el acta de la votación.

Singer, cantante de ópera, también es directora de Artes y Cultura de la Pontifica Universidad Católica y académica del Instituto de Música (IMUC).

"Me lo tomo con mucha humildad", dijo la ganadora. "Me siento llevando la bandera individual y colectiva de todas las mujeres y todas las personas que nos desempeñamos en el género de la ópera. La emoción es tan grande que tiemblo y no puedo más que agradecer al jurado. Uno siempre está parada sobre los hombros de gigantes, y solo puedo pensar en las gigantas que me precedieron: Margot Loyola (ganadora 1994), a quien conocí cuando tenía 4 o 5 años, y a mis maestras Elvira Savi (ganadora 1998) y Carmen Luisa Letelier (ganadora 2010)", agregó.

"Ver la emoción en sus palabras y escuchar su mirada sobre el rol de las mujeres y de los trabajadores y trabajadoras de la ópera en general nos demuestra que la elección de Miryam Singer es la correcta, no solo por su extraordinaria trayectoria como soprano y académica, sino también por su compromiso con la formación de talentos musicales, con sus alumnos, y por su gran experiencia como gestora cultural", resaltó la ministra Valdés.

El resultado fue dado a conocer a través de Facebook Live. Además de la ministra, el jurado lo conformaron Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile; Juan Allende Blin, compositor y último galardonado con el Premio Nacional de Artes Musicales; Andrés Maupoint Álvarez, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, miembro de número y representante de la Academia Chilena de Bellas Artes; Aliro Bórquez, rector de la Universidad Católica de Temuco y representante del Consejo de Rectores, y Carmen Luisa Letelier, académica y Premio Nacional de Artes Musicales 2010.

El acta de la elección destaca también la capacidad de Singer "como gestora y directora, productora y diseñadora, responsable de proyectos notables en torno a la escena operática nacional, fomentando desde este ámbito, el desarrollo de las artes y la cultura en nuestro país".

El Premio Nacional es el máximo reconocimiento que otorga el Estado de Chile a la obra de chilenos que por su excelencia, creatividad, aporte trascendente a la cultura nacional y al desarrollo del saber y de las artes, se hagan acreedores de estos galardones. El reconocido obtendrá un diploma, un monto cercano a los $22.000.000 y una pensión vitalicia mensual equivalente a 20 UTM (alrededor de 1 millón de pesos).

CANTANTE Y ARQUITECTA

Directora de Artes y Cultura de la Pontificia Universidad Católica, Myriam Singer asumió el cargo en julio de 2010.

Se formó como arquitecta en la Universidad de Chile, pero ha dedicado su vida a la ópera, ya sea como cantante, directora, productora o diseñadora teatral.

En línea con esta vocación, también es profesora del Taller de Ópera del Instituto de Música UC.

