Solange Lackington se quebró al contar triste momento familiar tras despido de Mega

La actriz a pesar de los problemas económicos reveló que ha sabido salir adelante y que está incursionando en el stand up comedy.

Solange Lackington estuvo invitada a «Sigamos de largo» de Canal 13 donde se refirió a su despido de Mega, y también se emocionó al ver un video de su hijo Martín, que actualmente vive en Estados Unidos.

La actriz reveló que el joven quiso venir a Chile para las fiestas de fin de año pero no se pudo por problemas de dinero.

"Se suponía que iba a venir en Navidad y Año nuevo pero no pudimos... no había lucas. Yo me quedé cesante el año pasado de Mega, a fines de junio y no ha sido fácil salir adelante, sin embargo lo he logrado", comenzó diciendo.

"Se me han abierto otras puertas que han sido maravillosas, como continuar en la escritura, continuar haciendo mi obra, el haber incursionado ahora en stand up; clases que voy a empezar a hacer. Hay un mundo que se me abrió al tener este espacio disponible", agregó la artista.

Y durante este jueves, Solange visitó el matinal «Mucho gusto» donde comentó su espectáculo de stand up que se llama «Toma cachito de goma» en el que trae de vuelta a "La Estrellita", personaje que interpretó en Los Venegas.

PURANOTICIA