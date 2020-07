Siguen las réplicas en el «Mucho gusto»: panelista se suma a ola de salidas

El matinal ha recibido duros golpes durante las últimas semanas, tras la polémica protagonizada por su ex animador José Miguel Viñuela.

Un nuevo duro golpe recibió el matinal de Mega, «Mucho Gusto», tras confirmarse la salida de la actriz y panelista del programa, Begoña Basauri.

El espacio, durante las últimas semanas, ha estado en el ojo del huracán, tras la "broma" protagonizada por su ex animador, José Miguel Viñuela, en la cual le cortó el pelo a un camarógrafo en vivo.

Basauri realizó el anuncio vía Instagram, donde señaló que "me despido de todo un equipo maravilloso que día a día me hicieron sentir feliz y plena. Son los mejores y que nadie les diga lo contrario".

"Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por darme la oportunidad de entrar a sus casas y acompañarlos de 8:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes, por casi dos años. Me costó mucho al principio, porque mi trabajo siempre fue ser alguien más y nunca yo, pero me atreví y pude mostrarles quién era realmente, qué cosas me emocionan, me hacen reír y con cuáles me enojo mucho y se me quiebra la voz de rabia", agregó.

"No soy la misma que llegó a formar parte del «Mucho Gusto» y me voy agradecida y transformada luego de este viaje hermoso", señaló.

"Ya nos volveremos a encontrar en alguna vuelta y estoy segura que va a ser con un gran abrazo, porque sí, señores, nos volveremos a abrazar", finalizó.

