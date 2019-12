Siguen las bajas en La Red: Eva Gómez confirmó que no renovó contrato

La española alcanzó a estar 10 meses al frente del programa donde aseguró que se va "por la puerta ancha".

Semanas atrás, se anunció que La Red canceló dos programas emblemáticos, «Intrusos» y «Así somos» debido a reformulaciones que hará la señal debido al estallido social que atraviesa el país.

El fin del programa que estaba en el aire hace 10 años trajo como consecuencia el alejamiento de Juan Andrés Salfate, Alfredo Lamadrid, Jaime Coloma y María Eugenia Larraín quien alcanzó a estar un par de meses en el show.

Y durante las últimas horas se reveló que tampocó seguirá ligada a La Red la conductora del programa nocturno de conversación, Eva Gómez.

La española luego de 10 meses en el cargo no llegó a un acuerdo con la señal, algo que ella mismo se encargó de confirmar. "Les quiero contar algo: hoy es mi último día acá porque yo me pedí la próxima semana antes que pasara todo esto, porque viene de visita mi madre", sostuvo.

De todas maneras, la ex animadora del Festival de Viña agradeció a sus compañeros y al equipo. "Muchas gracias y nos estamos viendo, no me queda ninguna duda", agregó.

Sobre la decisión adoptada, Gómez manifestó a Las Últimas Noticas que esto se debe a "un proceso interno. Mi equipo en pantalla ya no iba a estar y que el equipo de detrás de pantalla tiene un futuro incierto tras esta reestructuración".

"Siento que me voy por la puerta ancha, fue todo muy en buenos términos. Estoy tranquila y muy agradecida por la oportunidad. Aprendí un montón de ovnis, cambio climático, temas policiales y esotéricos. Conocí a un equipo humano increíble, espero que se den nuevas oportunidades, me encantan los programas de corte social", cerró.

