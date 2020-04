Sigue la crisis en La Red: Dos nuevos rostros fueron desvinculados

Estos dos casos se suman a los de la semana anterior, Vanesa Borghi y el inspector Vallejos.

En La Red siguen los remezones por la crisis que viven los medios por la pandemia del Covid-19 ya que en las últimas horas dejó a nuevos desvinculados.

Cabe recordar que la semana pasada se conocieron los casos de Vanesa Borghi y de José Miguel Vallejo, más conocido como el Inspector Vallejos, y ahora otros dos nombres se suman, se trata de Jenny Cavallo y Valeria Ortega.

Ambas iban a ser parte del renovado programa nocturno «Así Somos», el que iba a contar con la conducción de Michael Roldán más la presencia de Ignacio "Nacho" Lira y Alfredo Lamadrid.

Sobre esto se refirió la comediante y ex panelista de «Bienvenidos», Jenny Cavallo quien comentó que no seguía en la estación privada. "En general el programa quedó stand by de manera indefinida", aseguró en BioBioChile.

Pero no solo se vio afectado «Así Somos» sino que también «Al Otro Lado», conducido por Nataly Chilet, quien reveló que hace tiempo también terminó su vínculo con el canal.

"Yo estoy en la misma realidad que muchos otros que, debido a esta cuestión, perdieron su pega", confirmó la ex panelista de «Intrusos».

PURANOTICIA