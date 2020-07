Sigrid Alegría recordó grabaciones de «Aquelarre» y confesó que tuvo "un par de desencuentros"

Los "desencuentros", según la actriz, se dieron porque los demás no entendían que "una niña nueva" tuviera un papel tan importante.

Este martes 30 de junio, TVN reestrenó la emblemática teleserie «Aquelarre», protagonizada por Álvaro Rudolphy, Bastián Bodenhöfer y Sigrid Alegría, entre otros.

El redebut de la ficción ha significado un gran éxito para el canal estatal, ya que ha aumentado su sintonía en un 17%, y con buenos comentarios en redes sociales.

Y sobre la producción se refirió Sigrid Alegría en una transmisión a través de Instagram realizada por TVN, donde dio detalles de la grabación y reconoció "un par de desencuentros".

"No entendían mucho que esta niña nueva llegara a hacer papeles tan importantes tan de repente", comenzó relatando, para luego agregar que por esto hubo "un par de desencuentros, pero no fue nada grave tampoco. Rápidamente nos empezamos a acostumbrar a este gallinero", afirmó.

Luego manifestó que debido a que el elenco era conformado en su mayoría por mujeres, la grabación de la teleserie, "no fue fácil, porque nosotras somos hormonales y somos complicadas, más en un espacio donde ser protagonista es como un triunfo, es una meta. Agradezco mucho de entrar a la televisión siendo protagonista. Me invitaron rápidamente a cumplir ese papel en la historia.

"Los hombres también se empezaron a acostumbrar, porque también entraron aterrados y empezaron a pasar estas cosas mágicas, que íntimo, pero las mujeres cuando están mucho rato juntas empiezan a tener el ciclo menstrual al mismo tiempo. Nos hacemos tribu. Y eso sucedió...", complementó.

Y también tuvo palabras para su colega Bastián Bodenhöfer, "...tan alto y habla tan fuerte y siempre tiene la razón. Me costaba grabar con él. Siempre me mantuve al público, ajena, se me olvidaba que estaba de igual a igual. Pero después me decía 'ya poh...', porque él lo notaba. Lo encontraba raro".

Y esto mismo le pasó en la teleserie «Borrón y Cuenta Nueva», relató. "Me acuerdo de una escena en que estaba con Jaime Vadell, Coca Guazzini, Anita Reeves, Mauricio Pesutic y yo. Puros grandes. Estaban texto, texto y texto y, de repente, ¡chun!, todos me miran al mismo tiempo. Yo estaba sentada y ellos de pie. Me quedo así y me dicen 'tu texto'. Se me había olvidado que estaba actuando con ellos. Fue una cosa rara", cerró Sigrid.

PURANOTICIA