Sigrid Alegría desclasificó que no era la elegida para interpretar a 'Shakira' en «Amores de Mercado»

La destacada actriz confesó que iba a tener un rol muy diferente en la exitosa producción de TVN.

Uno de los personajes más recordados interpretados en teleseries por Sigrid Alegría es el de la vedette 'Shakira', en la exitosa «Amores de Mercado» de TVN, una sensual .

Y sobre este papel se refirió en conversación con el podcast «Impacto en el rostro», donde reveló un inédito detalle, este personaje preliminarmente no lo iba a interpretar ella.

"La Quena (Rencoret, directora de la teleserie) siempre me dio la oportunidad de hacer personajes muy diferentes. Yo jugué mucho haciendo teleseries con ella. De la monja pasé a la campesina, luego a esta niña bien y ahora al puti club", inició su relato la actriz.

"Esta chiquilla tiene una anécdota: no era mío ese personaje, era para Alejandra Fosalba. Y cuando me dicen en la reunión de lectura que iba a ser Betzabé, la hija de la evangélica, yo llegué con el pandero, la guitarra, la propuesta... todo el mono", agregó.

Pero esto no le gustó a la directora ni tampoco a la producción. "La Quena me dijo no, no, no... es la protagonista, tiene que ser lo mas neutro posible. Y yo me molesté. Y golpeé la mesa diciendo que era una lata, que hacerlo así era una lata", reveló Alegría.

Y esto provocó el cambio de roles, según dijo Sigrid, "(Quena) mira a la Fosalba y le dice: 'a la Sigrid no le gusta su personaje, ¿lo quieres hacer tú?'. Ella venía llegando de España, había estado un año fuera. Y me dice, "amiga, la verdad, a mí me conviene", develó.

La artista reconoció que su rol de Shakira fue una especie de castigo por parte de Rencoret. "Me dijo, "¿qué onda tu suerte? Yo te doy un personaje para que te enojes y resulta que terminas feliz", contó debido al éxito del personaje.

Finalmente, Alegría contó que una escena que grabó junto a Iñigo Urrutia donde aparecen bailando en el cabaret, logró el rating más alto en la historias de las teleseries con 64 puntos.

