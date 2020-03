Show de Alberto Plaza para pasar la cuarentena supera los 12 mil 'No me gusta' en YouTube

Cantautor chileno realizó un "En vivo" en YouTube para que sus fans disfrutaran con su música, sin embargo, el espacio fue tomado por sus detractores.

Tal como lo han hecho diversos artistas de talla mundial, el cantautor chileno Alberto Plaza se sumó a la tendencia de realizar un concierto vía YouTube, de modo de entretener a sus fanáticos durante la cuarentena provocada por la propagación del coronavirus Covid-19 en todo el mundo.

Y aunque en el plano de visualizaciones fue todo un éxito (106.927 al cierre de esta nota), lo cierto es que la popularidad del "En vivo" no fue tal, ya que hasta la noche de este lunes, antes que retirara la opción de ver las estadísticas, el artista llevaba más de 12.000 "No me gusta" (dislikes), mientras que unas 1.000 le dieron al botón "Me gusta" (like).

Justamente a partir de esta situación es que el músico chileno decidió retirar la estadística del show «Plaza en tu casa», al igual que eliminar el chat y la caja de comentarios, debido a que muchos de ellos eran negativos.

Cabe recordar que el cantautor comenzó a ser noticia extramusical a partir del show de Chiqui Aguayo en el Festival de Viña del Mar 2017, donde criticó fuertemente su rutina. A esto se sumaron otras cartas enviadas a medios de comunicación y a su posterior incursión en temas políticos, donde ha manifestado ser cercano a las ideas de José Antonio Kast, lo que ha dejado en evidencia en diversas publicaciones que hace en sus cuentas de redes sociales.

