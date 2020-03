'Serrucho' tras salir del «Mucho gusto»: "Se podría haber hecho de otra manera"

El querido cocinero dejó el programa del cual formó parte cinco años. En una visita a su competencia de TVN, dijo de su salida que "a veces no es la forma".

Luego de cinco años, el querido cocinero "Serrucho" (Miguel Valenzuela) dejó de formar parte del matinal de Mega, «Mucho gusto», información de la cual se enteró en febrero, luego que las negociaciones no llegaran a puerto.

Tras un mes de silencio, el chef utilizó su cuenta de Instagram para explicar que "ahora puedo hablar desde el corazón y no de la cabeza", por lo que dio las gracias a "cada una de las personas que formaron parte de este maravilloso momento de mi vida, llamado «Mucho Gusto»".

"Cuando alguien no te quiere, siempre hay alguien que sí lo hace", expresó 'Serrucho', declaraciones que posteriormente profundizó en una visita que realizó al matinal de TVN, «Buenos días a todos».

"Mi negociación fue con el canal y ellos determinan quién sigue y quién no. Yo quedé fuera del formato con el cual quieren pelear este año. Es su decisión y es respetable", indicó Valenzuela.

Pero no todo fueron palabras de buena crianza, sino que también aseguró respecto a su salida que "a veces no es la forma, pero a todos nos puede tocar, ya que no es sólo un tema de la televisión, sino que es un tema nacional".

También dijo que "siento que se podría haber hecho de otra manera. Tenemos que revisar las formas, porque uno se compromete, no dejan de ser cinco años de trabajo y yo lo hago desde mi corazón y espero lo mismo".

Por último, aseguró que "no me quería despedir en pantalla, sentía que no era necesario. Cuando tus ganas son más fuertes que tus penas, puedes seguir adelante siempre".

