«Sensual oscuridad»: Cantante de dark-pop lanza nuevo single en Valparaíso

Segundo sencillo de Chakranegra cuenta con su propio video clip en Youtube que ya superó las 3.000 visualizaciones en menos de una semana.

Este jueves 5 de marzo, en la Sala SCD Teatro Mauri de Valparaíso, se realizará el lanzamiento del single «Sensual oscuridad» de la compositora porteña Chakranegra.

Se trata del segundo sencillo de esta joven cantante que, con un año de vida como proyecto musical, ya registra en su carrera una gira internacional y destacadas presentaciones en vivo en otras ciudades del país, entregando una propuesta que mezcla los estilos del pop y el trap, bajo un mensaje profundo y una estética oscura.

Con 25 años de edad, Chakranegra comenzó en la música cuando era una niña, ganando su primer concurso de canto escolar en la enseñanza básica. De ahí en adelante no se ha detenido y tras participar en distintas instancias musicales, en noviembre del 2019 publicó su primer single titulado «Plegaria», para el mes siguiente viajar a Brasil, país donde se presentó en las ferias musicales SIM Sao Paulo y Rio Music Market. A partir de esa experiencia surgió la invitación para abrir el show de despedida de Insultanes, antes de su gira por Europa, debutando así en Santiago.

"Este single es mucho más oscuro que el primero. «Plegaria» fue una canción más luminosa, donde me encomendé a la Santa Muerte para atraer la buena suerte en el inicio de mi carrera solista. Este nuevo tema habla del placer de una mujer. Aún hay muchos tabúes en nuestra sociedad alrededor del placer femenino que se deben erradicar, por eso creo que es un tema importante de hablar. Aún hay personas que piensan que una mujer no debe fantasear, que no se debe tocar y eso me motivó a escribir esta canción", explicó la compositora.

El single, que ya está publicado en las distintas plataformas digitales, cuenta con su propio videoclip, producción audiovisual bajo la dirección de José "Pepein" Retamal y que contó con la participación de un extenso equipo, todo para lograr un material que a menos de una semana de su publicación, ya superó las 3.000 visualizaciones en Youtube.

Y ahora la representante del "dark-pop" presentará su reciente canción con un potente show en vivo el jueves 5 de marzo, a las 19:30 horas, en la Sala SCD Valparaíso - Teatro Mauri. El evento contará con el show de apertura de la destacada compositora villalemanina, Veró. La entrada tiene un valor de tres mil pesos preventa y cuatro mil general, a través del sistema Eventrid.

"Este lanzamiento es también una primera presentación en sociedad de Chakranegra, de mi estética y performance. En mi propuesta rescato la imagen de la bruja como reivindicadora de los derechos de la mujer. Las brujas fueron perseguidas por pensar distinto, por experimentar con el placer y la espiritualidad, tanto a través del sexo como de preparaciones alucinógenas y una profunda conexión con la naturaleza. En ese sentido, muchas mujeres seguimos siendo brujas perseguidas por la inquisición", concluyó la cantante.

PURANOTICIA