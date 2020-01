Selena Gomez confiesa que fue víctima de abuso emocional por parte de Justin Bieber

En una entrevista la cantante se refirió a la relación que mantuvo con el artista canadiense.

Tras un sin fín de idas y vueltas en su relación, Selena Gomez y Justin Bieber terminaron su romance a principios del 2018, tomando caminos por separado.

La ex chica Disney siguió con su carrera actoral y musical, en tanto el oriundo de Canadá protagonizó varias polémicas e incluso se casó con la modelo Hailey Baldwin.

Y sobre su historia con el famoso artista se refirió en relación a su canción «Love you to love me», la que se rumoreaba que estaba dedicada a él y finalmente lo confirmó.

"Siento que no tuve un cierre respetuoso, y tuve que aceptar eso, pero sé que necesitaba alguna forma de decir algunas cosas que me hubiese gustado decir. No es una canción de odio; es una canción que está diciendo 'tuve algo hermoso y nunca negaría que fue así. Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado. Y siento que era una forma genial de decir está hecho, lo entiendo, lo respeto, y ahora estoy entrando en un nuevo capítulo", comenzó diciendo según reveló el portal NPR, para luego sorprender confesando que fue víctima de abuso emocional por parte de Bieber.

"Siento que fui víctima de un cierto abuso", aseguró Selena, de "¿Abuso emocional?", le consultó la periodista, recibiendo como respuesta.

"Sí, y creo que es algo que tuve que encontrar una manera de entenderlo como adulta. Y tuve que entender las decisiones que yo estaba tomando. Aunque definitivamente no quiero pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy muy orgullosa de poder decir de que me siento más fuerte que nunca, y he encontrado la forma de atravesar pr esto con la mayor gracia posible", cerró.

