"Se llevaban como las hue...": Francisca Merino desclasifica fuerte rivalidad entre dos panelistas de matinal

La actriz hizo estas declaraciones en el programa que transmite Hugo Gutiérrez en su cuenta de Instagram.

Francisca Merino conversó con Hugo Gutiérrez en el programa que el periodista transmite a través de su cuenta de Instagram llamdo «Un café con Hugo».

Y en el espacio virtual, la actriz reveló una supuesta mala relación entre el ex «Buenos días a todos» e Ignacio Gutiérrez, los cuales trabajaron juntos hace algunos años en «SQP» y luego volvieron a compartir pantalla en el matinal de TVN.

El tema comenzó cuando una usuaria preguntó a Pancha cómo le caía Nacho.

"Me cae regio Nachito, es tan buena persona, un gallo leal, educado, serio... (se ríen) Una persona en la que realmente uno puede confiar, que saber que uno se va a dar vuelta y él va a ser tal cual, siempre el mismo", contestó, según consigna Glamorama.

"Muy buen compañero de trabajo", agregó Valencia.

Luego la conversación siguió y Hugo le consultó a Merino con quién te gustaría volver a trabajar, de las personas con las que ya ha trabajado, a lo que la artista respondió.

"Puta, con el Nachito Gutiérrez, que es tan bueno, buen compañero (rién). Me encantaría porque me luciría..."

"Te dejaría hablar...", complementó el comunicador.

Tras esto, indicó que "la gente dice que yo me llevaba mal con el Nacho. No me llevaba mal con el Nacho...", a lo que Francisca interrumpió para decir.

"¡Se llevaban como las hueas! (se ríen) ¡Se odiaban!", afirmó.

Pero inmediatamente Valencia aseguró que, "no me llevaba mal con el Nacho, para que la gente no ande escapando. Eramos compañeros de trabajo nada más".

Sin embargo, Pancha insitió, "se llevaban pésimo, pésimo, pésimo. El Nacho no lo dejaba hablar y lo quería echar del programa".

