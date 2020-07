"Se dijo que lo vetamos": Rafael Araneda aclaró polémica con Jorge González en Viña 2013

El comunicador abordó lo sucedido en el evento estival donde el músico no recibió en el escenario la gaviota de oro.

Rafael Araneda fue entrevistado por Nicolás Copano en el programa «#CHVenCasa» donde recordó una supuesta polémica con Jorge González, histórico vocalista de Los Prisioneros.

El comunicador abordó un polémico episodio que ocurrió en el Festival de Viña del 2013, donde el cantante no recibió la gaviota de oro por su show.

A pesar de los insistentes llamados de los conductores del evento estival, Eva Gómez y el propio Araneda, González no regresó al escenario de la Quinta Vergara, por lo que se corrió el rumor de que la organización había "vetado" al músico y que además el compositor se habría enojado.

Pero el conductor de «Rojo» se encargó de aclarar lo sucedido. "Hay una anécdota muy loca con Jorge González, por esta facilidad de palabras o de tecleo que tienen las redes sociales. Se decía que lo habíamos vetado. Qué equipo menos vetador que el que hizo Viña del Mar esos 8 años. Difícil de encontrar en la televisión chilena", inició su relato.

"Bueno, Jorge estaba entumido y decía 'la chaleca' y finalmente cuando entra de nuevo, le llevamos un súeter y se lo pone. Él canta la última, la gente empieza a pedir el premio y entre entumido y que después dice que no nos escuchó, porque es real, no nos escuchó, se va", agregó 'Rafa'.

"Todos decían 'Jorge González fue vetado', otros decían 'se enojó'. Él estaba en su camarín con Pablo Morales, Álex Hernández, le llevamos la gaviotita y me dice 'disculpa flaco, yo no caché que me estaban hablando la Eva'", le dijo el músico.

Finalmente, Araneda calificó el encuentro con Jorge González como "maravilloso" y inmortalizó el momento con una foto.

