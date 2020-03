Salfate tras viralización de conspiración sobre pandemia: "Me preparé para todo esto"

El comunicador, en el 2015 se refirió a una pandemia que afectaría a la humanidad, asegurando que se ha preparado para estos eventos junto a su familia.

En las últimas horas, se viralizó un video donde Juan Andrés Salfate en 2015 se refería a una pandemia que atacaría a la humanidad.

En el programa «Así somos» de La Red, el crítico de cine aseguraba que el virus se inició en una provincia de China, que estaba presente en murciélagos y que podría provocar la muerte.

Y sobre esto se refirió el propio comunicador, asegurando que no se sorprendió cuando le dijieron que el video había comenzado a circular nuevamente.

"Recababa información de diferentes lados y, si uno coloca el juego de las cartas Illuminati en el orden cronológico como vienen en el juego original, después de los cambios climáticos venía una pandemia. Y eso es lo que cuento en el video", comenzó diciendo en diálogo con La Cuarta.

Luego, afirma que está preparado para enfrentar pandemias como la que se vive en la actualidad por el coronavirus.

"Me preparé para todo esto. He hecho dinámicas familiares para estar listos en tales eventos y hasta ahora vamos bien. A mí me pilló bien parado, he hecho un trabajo con mi cuerpo y mi salud desde el 2013. Me ha funcionado y lo comparto en redes sociales, siendo responsable. En los últimos seis años ni siquiera me he resfriado, agregó.

Finalmente, Salfate comentó sobre un ejercicio militar llevado a cabo por soldados norteamericanos en Europa, muy cerca de la frontera con Rusia.

"Algo que me llamó mucho la atención es que hay un entrenamiento militar que llevó a 20 mil soldados norteamericanos a Europa y se juntó con otros 17 mil. Se pusieron muy cerca de las fronteras de Rusia. Es muy curioso en lo conspirativo que no sabemos si se están preparando para algo más. Aunque era un ejercicio programado que tenía fecha agendada, claramente ameritaba haberlo postergado. Llama la atención que se haga esto justamente ahora con todo lo que pasa.

