Salen a la luz chats entre polola de 'Nano' Calderón y su padre Hernán

En los mensajes la joven denuncia que el abogado le habría realizado tocaciones e insinuaciones.

El 17 de agosto, la polola de Hernán "Nano" Calderón presentó una querella por "reiterado abuso sexual" en contra de su suegro, el abogado Hernán Calderón Salinas.

La acción judicial interpuesta ante el Cuarto juzgado de Garantía de Santiago indica que va dirigida "contra todos aquellos que resulten responsables, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, del delito reiterado de abuso sexual".

Tras este episodio, el diario La Cuarta reveló conversaciones de chat en los que se puede leer las conversaciones entre la mujer y el abogado.

CONVERSACIÓN:

Hernán Calderón padre: ¿Cómo está todo?

Polola de Nano: Yo jugando con el cel y Nano con el play

Hernán Calderón padre: ¿Cuál es la gracia?

Polola de Nano: ¿de qué?

Hernán Calderón padre: ¿Te gusta así?, ¿acostarte con alguien que ni siquiera te habla?. Bueno, te mando un gran besito de buenas noches.

De acuerdo al matutino, tras esto la joven dio a conocer que Calderón padre borraba los chats que le enviaba a ella por Whatsapp, pero lo más grave de todo serian las supuestas tocaciones que el hombre le habría realizado.

También se dieron a conocer conversaciones de Rebeca Naranjo con una amiga en diferentes fechas, donde comenta la relación que tiene con el padre de 'Nano'.

"Y empieza a tocarme el cuello y yo ok no me pasaré rollo, etc. Me tocaba los brazos, el cuello, las piernas y yo estaba en short con un peto arriba y me dice 'oh que tiene la piel rica suavecita etc", explica en uno de los mensajes. (Conversación del 19 de marzo).

"De repente me dice 'que tienes ahí' y le digo 'qué' y me levanta el short, como el elásticos y era que el short estaba manchado como con cloro (...) Y en eso me agarra una nalga por debajo del short y yo de los nervios no decía nada, solo transpiraba", señaló (Conversación del jueves 19 de marzo).

"Siempre me llega como por detrás. De hecho mi cuello todavía tengo el olor a su perfume de Mier.... (...) ya fue mucho. Me dijo Cosita bien hecha tu, ah", reveló. (Conversación del 19 de marzo).

Tras esto, la joven habría peleado con su suegro, lo que motivó su salida del departamento que compartía con su pololo y con el aludido.

De acuerdo a la mujer, el día en que fue al departamento en busca de sus pertenencias, Calderón padre le habría tocado un seno, a lo que esta comentó que "el viejo cu.... Me agarró una te... y me dijo 'yo quiero que seas mía, ¿no quieres?'". Además, sostuvo que tras ese episodio ella le contó todo a Nano y, en palabras de ella, habría quedado "la zor...". (Conversación de 7 de junio).

Los pantallazos se encuentran en poder del poder judicial y serán periciados por PDI y Fiscalía.

