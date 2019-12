Sabrina Sosa confesó que vive una crisis amorosa con Claudio Valdivia

La modelo argentina aseguró en «Podemos Hablar» que "a veces me dan ganas de irme de Chile".

Desde que se estrenó el programa «Podemos Hablar» de Chilevisión, este se transformó en un lugar donde los famosos confiesan diferentes situaciones y en el capítulo de este viernes no será diferente.

En ese contexto es que la modelo Sabrina Sosa quien mantiene una larga relación de siete años con Claudio Valdivia, hermano del "Mago", confesó que están viviendo una crisis.

"A veces me dan ganas de irme de Chile, extraño más que nada las fiestas. Soy muy familiera y acá mi familia es pequeña. En algún minuto, ya teniendo a Gaspar, Claudio me vio tan mal que me dijo ándate tres meses y disfrútalos (...) Él me lo planteó de esa forma, porque tenemos un hijo, pero él no quiere irse y tampoco me da a mi hijo para que me lo lleve", comentó a Julián Elfenbein.

Luego la argentina agregó, "vivimos juntos, pero toda pareja tiene sus altos y bajos (...) Estamos juntos, pero hoy estamos pasando un momento especial. Ni tan difícil, de crecimiento personal de cada uno y ahí, uno es donde tiene que ver si vamos por el mismo camino o no".

Finalmente sorprendió cuando el animador del espacio le consultó si es que estaba enamorada de Claudio, a lo que respondió diciendo, "eso es algo que no sé si quiero responder en televisión".

