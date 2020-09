“Ruperto” se reinventa tras un año sin poder trabajar en su circo

Cristián Henríquez vive un duro presente que se inició durante el estallido social y se prolongó en la pandemia.

Si mencionamos a Cristián Henríquez, seguro el nombre no dice demasiado para el común de la gente, pero sí "Ruperto", el personaje del borrachito que se hizo popular en «Morandé con Compañía» de Mega.

Su creador, reveló hace algunos días la complicada situación económica que enfrenta, ya que prácticamente lleva un año sin poder trabajar en sus espectáculos.

Según relató a LUN, sus problemas comenzaron con el estallido social. En ese entonces lo amenazaron con quemarle su carpa y tuvo que bajar el show, lo que se tradujo en una merma a sus ingresos y, por ende a los de sus colaboradores. De hecho, las 55 personas que trabajaban para él se vieron en la obligación de buscar otros rumbos. Luego vino la pandemia y fue imposible levantarse.

Todavía mantiene una gran deuda por la inversión que realizó en la carpa, que tiene un valor de 130 mil dólares, ya se ha gastado todos sus ahorros y el único ingreso fijo que le queda es por su participación en el programa de Kike Morandé.

"Estoy pasando por una situación bien crítica y muchas familias circenses están pasando por lo mismo, porque lo del estallido se alargó con esto de la pandemia. Los ahorros se ocuparon para comer, para pagar gastos, el teléfono, Internet. No he podido pagar mis deudas, porque no hay dinero para pagar gastos grandes", aseguró al matutino.

Por ahora, así como otros artistas del rubro, intenta reinventarse a través del desarrollo de algunos proyectos online. A través de Tu Butaca está ofreciendo un streaming por un valor de 5.000 pesos. En él presenta una selección de las mejores rutinas de los siete años que lleva trabajando en el mundo del circo.

PURANOTICIA