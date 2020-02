Roxana Muñoz mostró las consecuencias de una fallida operación en sus labios

La modelo denunció que le inyectaron biopolímero y no ácido hialurónico.

La modelo y ex chica reality, Roxana Muñoz, impresionó a sus seguidores luego de compartir una foto de como quedaron sus labios tras una cirugía en su boca que se hizo años atrás.

A través de su cuenta de Instagram, publicó varias imágenes que muestran como lucen sus labios actualmente, hinchados y desfigurados.

"Así me encuentro hoy después de la operación. Hace 15 años me llevó una amiga a un centro de estética que ella frecuentaba, nos dijeron que era ácido hialurónico y que a partir de los 6 meses se iba, yo quise probar y me lo hice", comenzó diciendo.

"Fueron unos pinchazos en los labios y todo parecía bien, pasaron 6 meses, años y nunca se nos fue. No era ácido hialurónico, sino más bien Biopolímero. Los labios se deformaron y recién después de años me los pude operar", agregó.

Luego denunció que fue engañada y que una amiga también cayó en las manos de un "cirujano farsante".

"Fui engañada y lo peor es que mi amiga cayó en manos de un cirujano farsante que le puso esta misma sustancia en los pechos, se ha sometido a muchas operaciones y aún no logra recuperar el busto", escribió.

Finalmente la ex integrante de «Morandé con Compañía» hizo un llamado a las personas que se quieran realizar un procedimiento estético, informarse y elegir bien a la persona encargada de realizar la intervención.

"Yo gracias a Dios estoy bien de la operación y recuperándome bien. Pero mi amiga y otros casos que conozco no corrieron con la misma suerte. Cuídense por favor esta es mi experiencia lo comparto con sinceridad y amor", cerró.

PURANOTICIA