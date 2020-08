Rose McGowan acusa a ganador del Oscar de haberla abusado cuando era adolescente

La actriz, una de las caras principales del movimiento #MeToo, reveló detalles de su acusación contra Alexander Payne a través de su cuenta de Twitter.

La actriz Rose McGowan acusó al director de cine y guionista estadounidense, ganador de dos premios Oscar, Alexander Payne de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 15 años.

A través de Twitter, la artista conocida por sus papeles en la serie «Charmed» escribió varios mensajes donde dio detalles de su acusación. "Alexander Payne, me sentaste y me pusiste una película de porno 'softcore' que dirigiste para Showtime con otro nombre".

"Todavía recuerdo tu departamento en Silver Lake. Me dejaste en una esquina después de eso. Tenía 15 años", agregó.

La actriz, que es una de las voces principales del movimiento en contra del abuso sexual, #MeToo, dijo que espera Payne reconozca lo sucedido y "una disculpa", agregando que no quiere "destruir" al cineasta o a su carrera.

Luego de algunas horas, McGowan publicó un nuevo mensaje y dando las razones que la llevaron a hacer la denuncia ahora.

"Durante años, había creído que las relaciones sexuales que tuve con un hombre fueron una experiencia sexual. Ahora sé que me engañó para abusar de mí", explicó.

"Hice una prueba para él con 15 años. Después de mi experiencia con él, dejé la actuación por completo hasta que fui 'descubierta' con 21 años", expuso.

"Si estás intentando tener sexo con una menor, estás cometiendo un crimen, incluso si la menor no lo sabe. A mí me atraía él, así que pensé que era mi culpa, pero eso no es correcto. No era una adulta", afirmó.

Hasta el momento, Payne, ganador del Oscar por las películas «Entre copas» y «Los descendientes» no ha respondido a las acusaciones.

Alexander Payne. You sat me down & played a soft-core porn movie you directed for Showtime under a different name. I still remember your apartment in Silverlake. You are very well-endowed. You left me on a street corner afterwards. I was 15. pic.twitter.com/mVqiN4S9NW — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020

Media is saying we were friends. No, we were Hollywood acquaintances. I’m so happy to be free of the Cult of Hollywood. It’s bigger than Hollywood though, it’s the system. Read this: pic.twitter.com/bejlds3c5D — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020

PURANOTICIA