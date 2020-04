Roger Waters estrena video de su versión de «El derecho de vivir en paz»

Al clásico de Victor Jara, el ex integrante de Pink Floyd le agregó nuevas estrofas donde se lanza contra el presidente Piñera.

Semanas atrás, el cantante y fundador de Pink Floyd, Roger Waters, sorprendió a sus fanáticos chilenos al interpretar el clásico de Victor Jara, «El derecho de vivir en paz» y esta vez, lanzó el video de la canción a la cual le agregó nuevas estrofas.

El registro dirigido por Pablo López, mezcla imágenes del músico en su estudio con otras del estallido social, la que fue publicada en su cuenta oficial de Facebook.

Una de las nuevas estrofas dice, "from my cell in New York City, I can hear the casarolazos. I can smell you Pinero, All fucking rats smell the same, You can shoot out the eyes of the children, You were always that fucking insane, But you'll never snuff out the flame" ("Desde mi celular en Nueva York, puedo escuchar los cacerolazos. Te puedo oler Piñera, todas las malditas ratas huelen igual. Puedes disparar a los ojos de los niños, siempre fuiste tan malditamente loco, pero nunca apagarás la llama").

"Esto es para la gente de Santiago, Quito, Jaffa, Río, La Paz, Nueva York, Baghdad, Budapest y todo lugar donde el hombre nos haga daño" dijo Waters en la publicación.

MIRA ACÁ EL VIDEO:

