Rodrigo Herrera afirma que fue despedido de Mega tras 19 años por "sesgo ideológico"

Fue en febrero que el profesional fue desvinculado de la señal privada, de la cual nadie se ha contactado con él.

En febrero pasado, el periodista Rodrigo Herrera fue despedido de Mega luego de trabajar 19 años en el canal.

El profesional señaló en «Síganme los buenos» de canal Vive, que la noticia lo tomó por sorpresa ya que el 1 de septiembre del 2019 había renovado su contrato de manera indefinida.

Luego aseguró que la manera en que se le notificó su despido no fue prolija, "(...) primero que todo se filtró. Yo conversé con los ejecutivos para que no me hicieran lo que pasó con José Antonio Neme, que lo querían hacer. Que era terminar un noticiero y el Mucho Gusto y chao. Pero salió en un portal y se les filtró. Yo estaba con licencia... uno tiene sus contactos", argumentó.

Herrera sostuvo que nadie de la señal se ha contactado con él, "en realidad nadie, y hablo de los directores de prensa, la gente que está a cargo, salvo los editores de prensa que llaman para despedirse, me ha contactado por último para decirme que te vaya bien, nadie".

El periodista deportivo cree que su despido se debió realizar de otra forma, pero que no lo hicieron "porque no lo hacen con nadie. Te dan la sensación que tu poco les importas, con ese gesto, con esa acción", agregó, según recoge Página7.

"Yo estuve 19 años en el canal, nunca tuve un problema editorial. Jamás. Estando en prensa, haciendo reportajes, nunca", indicó.

Pero luego recibió comentarios durante el 18 de octubre, en el marco del estallido social. "Yo alcancé a recibir tres opiniones que daban cuenta que mi juicio, sobre lo que estaba pasando, era considerado demasiado progresista para parte de la gente que estaba a cargo del canal y el directorio".

El comunicador detalló que aquellos comentarios habrían sido hacia Carabineros, el estallido social y la distribución de la riqueza, los que "no gustaron y fueron encendiendo alerta, entonces las únicas señales de ruta (despido) que me llevan a esto, son aquellas", dijo.

Finalmente, Herrera afirma que lo que le ocurrió fue lo mismo que a su ex colegas también despedidos, José Antonio Neme y Felipe Bianchi, "yo creo que los tres nos fuimos por un sesgo ideológico", cerró.

