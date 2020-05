Rocío Marengo contó un insólito episodio que protagonizó en fiesta con compañeros de «MasterChef»

La argentina contó algunos momentos que ha vivido junto a sus compañeros del programa de Canal 13.

Rocío Marengo fue entrevistada por Nataly Chilet donde contó desconocidos detalles de su participación en el programa «MasterChef Celebrity» de Canal 13.

La modelo comenzó contando que siempre tuvo el sueño de dedicarle tiempo a cocinar, "algo que era mi gran pasión. Y la verdad que por el trabajo, te aleja de la vida normal... A mí al menos me alejó muchísimo de la cocina y de tener tiempo".

Además, reconoció que se juntaba a estudiar con Marcelo Marocchino, Pato Torres y Álvaro Reyes, conocido popularmente como Nacho Pop.

Pero no todo era estudio, ya que la argentina también contó un bochornoso episodio que vivió en una de las fiestas a los que fue con sus compañeros del espacio culinario, en donde se quedó dormida.

"Las jornadas de grabaciones eran eternas. Lo que ahora ven, un programa, un capítulo, en realidad son horas y horas de grabación. Nos pasaban a buscar a las 7:30 de la mañana, porque al principio tardábamos más en grabar, después un poco menos. Y volvíamos al hotel tipo 20 hrs, muertos", apuntó.

Bajo ese contexto comentó que aquella vez salieron pero ella estaba "muerta" de cansada, "ellos carreteaban y yo estaba así, media dormida, me dormía y los chicos avergonzados, porque la gente no sabía si estaba borracha o que me pasaba. Estaba muerta. Y sí, hemos salido y lo pasábamos bien. El grupo era divertido. Muy buen grupo», argumentó.

Pero más allá del sueño y cansancio, si sus compañeros se querían quedar a seguir la fiesta, ella no se hacia problema.

"Si el grupo quería quedarse, yo me ponía a un costadito. Aparte era genial, porque nadie me conocía. Estaba súper relajada. No me importaba nada. Si estaba cansada, estaba cansada. Pero fue una vez. Tampoco estaba aburrida", recordó.

"Pero las veces que salíamos, lo pasábamos bien. Se salía un poco antes en Bogotá. El horario era más temprano. Salíamos a las 21 y a las 2 ya estábamos en el hotel", cerró la rubia.

PURANOTICIA