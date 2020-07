Rigeo se lanza contra Viñuela tras polémica: "Penoso, madura y deja de ser hiriente"

El cantante y ex integrante de «Mekano» se sumó a las críticas contra el animador tras polémica "broma".

José Miguel Viñuela se ha llenado de críticas luego de que este jueves protagonizara una desubicada broma hacia un funcionario del matinal «Mucho Gusto» de Mega.

El comunicador le cortó su larga cabellera en vivo y sin su consentimiento a un camarógrafo, ganándose el repudio de muchos y motivo por el cuál su casa televisiva emitió un comunicado donde señalan que "no comparten las acciones realizadas" por el animador y que lamentan los hechos.

Y una de las críticas que llamó más la atención fue la del cantante y ex integrante de «Mekano», Rigeo.

En una extensa publicación en Instagram, el artista nacional escribió que "es una lástima que aún no aprendas, que no se juega con la dignidad de las personas. Sé que en tu loco afán de hacer reír, pensaste que esto causaría risotadas, claramente solo a ti".

Además, lo criticó por decirle al trabajador "indecente" por tener el pelo largo, "cuando hay delincuentes con corbata robando hasta nuestros sueños, José. Eres un privilegiado en poder seguir teniendo pantalla. Ocúpala para algo que realmente valga la pena, supera Mekano, eso ya pasó, yo fui parte de eso y termino hace 13 años...", agregó.

"Estás claro que mañana dirá el camarógrafo que no se molestó! Porque por miedo de perder el trabajo muchas veces uno se tiene que quedar callado. Yo quizás al subir esto me cierre las puertas que tú puedes abrir! Pero sabes, José, me importa poco por que alguien alguna vez, te tiene que decir que con la dignidad no se juega, no se abusa por tener poder!!", continuó.

"Prefiero quedar de weon y no mirar esto y reír y apoyar la falta de empatía con los que en la escala de sueldos están inferior a ti", manifestó.

Finalmente, el intérprete de «Lupita» lanzó, "cuando el poder es mal administrado esto pasa!! Penoso Viñuela, madura y deja de ser hiriente con la gente que sólo te hace brillar a ti".

