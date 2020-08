Ricardo Fernández confirmó que TVN censuró escena homosexual en «Cómplices»

El destacado actor nacional se refirió a una escena donde su personaje y el de Nestor Cantillana se daban un beso.

El año 2006, TVN estrenó la teleserie nocturna «Cómplices», donde Ricardo Fernández interpretó a Javier Núñez, quien mantenía una relación Sebastián Opazo (Nestor Cantillana).

Esta fue una de las primeras ficciones donde se tocaba la homosexualidad en la televisión chilena, algo que recordó el propio actor en el podcast «Impacto en el rostro» de Spotify.

"Siento que fue la primera vez donde había personajes homosexuales reales, con una historia de amor, de dos cabros jóvenes, lo que era un poco más provocador para la gente. Fue una de las primeras veces donde se pone este tema tan sobre la mesa", comenzó diciendo.

Y en la conversación, el intérprete confirmó un rumor que circuló por mucho tiempo, el canal decidió no mostrar un beso con su pareja.

"Efectivamente, nuestra historia dentro de la teleserie se cerraba con un gran beso, era el primer beso que se mostraba, pero finalmente se decidió no mostrarlo. Probablemente todo eso se sometió a un panel de expertos y se optó por no ponerlo, probablemente para no herir sensibilidades", expresó Fernández, calificando como un equivocación la decisión del canal.

"Yo creo que fue un error, porque era perfectamente posible. Habíamos construido una historia que había hecho posible que eso pudiera mostrarse. Fue una historia súper bonita, muy en serio. Con Nestor (Cantillana) lo que más nos preocupaba era que fuera creíble, que vieran a dos personas enamoradas", complementó.

"Yo creo que se transformó en la verdadera historia de amor en la teleserie. Fue súper marcador para mí y para la gente", cerró.

PURANOTICIA