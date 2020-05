Revelan supuesto mensaje privado que confirmaría el embarazo de China Suárez

Un programa argentino dio a conocer un chat privado donde la actriz confirmaría que está esperando un nuevo hijo con Benjamín Vicuña.

Hace meses que se viene rumoreando sobre el supuesto embarazo de la actriz argentina María Eugenia Suárez, quien estaría esperando un nuevo bebé con el artista nacional Benjamín Vicuña.

Y en el programa «Confrontados» de la televisión argentina revelaron un chat el cual confirmaría la noticia. En los mensajes la "China" habría sostenido una conversación con un vacunatorio.

"Como estoy embarazada, sería ideal que pudiéramos coordinar para que vengan a casa. Aprovecharíamos además para que mi pareja se la coloque, si es posible", dice el texto filtrado.

En el citado programa, los panelistas aseguraron que en el lugar donde vive la pareja están tomando todas las medidas necesarias de seguridad, no dejarían ingresar al condominio en Buenos Aires a nadie que no viva allí, ni siquiera empleados o delivery. no se deja ingresar al condominio a nadie que no viva allí, ni siquiera empleados o delivery.

PURANOTICIA