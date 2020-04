Revelan por qué Heath Ledger se negó a ser presentador en los premios Oscar 2007

Esto lo reveló su amigo Jake Gyllenhaal, quien fuera coprotagonista en «Brokeback Mountain».

El actor australiano Heath Ledger fue invitado a ser presentador de los premios Oscar el 2007, pero no aceptó luego de que le pidieran hacer una broma homófoba.

El 2005 el artista se llevó los aplausos y las criticas positivas de todos tras su trabajo en la película «Brokeback Mountain», donde interpreta a un vaquero que luchaba contra sus sentimientos homosexuales, donde compartió el rol protagónico junto a Jake Gyllenhaal.

Este úlitmo fue quien reveló que no quiso participar en la ceremonia del 2007, "recuerdo que querían hacer una apertura para la ceremonia de los Óscar que era como una broma respecto (de la relación homosexual de la película), y Heath se negó", comenzó diciendo.

"En ese momento yo estaba como, 'Oh, está bien ... lo que sea'. Yo estaba como 'es por sana diversión'. Y Heath dijo: 'No es una broma para mí, no quiero hacer ninguna alguna broma al respecto'", agregó.

"Eso es lo que me gustaba de Heath. Nunca bromeba sobre eso. Si alguien quería hacer un chiste sobre la historia o lo que fuera, decía: 'No. Esto es sobre el amor", sentenció.

Cabe señalar que Ledger, quien falleció el 22 de enero de 2008, fue nominado como Mejor Actor por su rol en «Brokeback Mountain», estatuilla que perdió a manos de Philip Seymour Hoffman (fallecido en 2014), quien se llevó el premio por su trabajo en «Capote».

Pero de manera póstuma en 2009, se llevó el galardón de Mejor Actor de Reparto por su rol como el Guasón en «Batman: The Dark Knight».

