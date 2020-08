Renata Bravo recordó antigua amenaza que le hizo Patricia Maldonado por imitarla

"Tuve susto mucho tiempo", aseguró la actriz y panelista de televisión.

En el último capítulo del programa «Sigamos de largo» de Canal 13 estuvo como invitada la actriz Renata Bravo, donde reveló una amenaza que le hizo Patricia Maldonado.

La panelista de televisión recordó que esto ocurrió hace algunos años atrás, cuando imitaba a la cantante y ex panelista de Mega.

"Me da lata recordar. La Paty, en un programa, dijo: 'Cuando yo vea a la Renata Bravo, con este dedo chico le voy a sacar la córnea del ojo", aseveró.

"Yo lo estaba viendo en mi casa", agregó, confesando después que estuvo un tiempo con algo de miedo.

Bajo ese contexto, Bravo sostuvo que los libretos eran escritos por guionistas de TVN. "No quiero justificarme, pero yo era súper pendeja en esa época, yo tenía 23 años y yo trabajaba con un libretista...Con Sergio Bravo, del «De pé a pá», un caballero del humor", recordó.

"Entonces, él me escribía los libretos y yo básicamente hacía lo que decía el libreto. Entonces, ella se enojó mucho y bueno, me ofreció esto de que me iba a sacar la córnea del ojo y yo tuve susto mucho tiempo", cerró.

PURANOTICIA