Reconocido notero de los '90 en Canal 13 reapareció sorpresivamente en «Bienvenidos»

Pato Oñate sorprendió como "notero ciudadano" en el matinal del ex canal católico.

Un popular notero de Canal 13 en la década de los 90 reapareció este martes en televisión tras mantenerse alejado por varios años.

Se trata del recordado Patricio Oñate, quien apareció en el matinal «Bienvenidos» como "notero ciudadano".

"Un gusto saludarlos desde Chiloé, el Pato Oñate", comenzó diciendo el comunicador, para luego revelar detalles sobre su vida en el sur.

"Llueve fuertemente acá, así que Gianfranco (Marcone) ahí para que nos diga cómo va a estar el pronóstico en Chiloé y quiero hacer la advertencia, hoy día estoy chilote, me he metido y me he insertado en la sociedad chilota, es una sociedad muy diferente a la nuestra", dijo.

El también ex panelista de diversos programas del ex canal católico reveló que hace cuatro años vive en la isla junto a su esposa y su hijo de 8 años.

"Nunca imaginé que iba a vivir acá, la verdad es que había venido y estamos agradecidos, fue una idea de mi señora María Cecilia", manifestó.

Respecto a vivir el confinamiento por la pandemia del Covid-19 en la isla de Chiloé, Pato sostuvo que, "es una cuarentena amigable, aquí los chilotes han tomado todas las medidas del caso, la municipalidad ha estado a la altura", para luego agregar que una señora de 80 años fue dada de alta.

Finalmente, Oñate se despidió diciendo "quiero mandarle un abrazo grandote a todos ustedes que están en cuarentena".

MIRA ACÁ EL MOMENTO:

