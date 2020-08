"Recibía coronas de flores": Katty Kowaleczko recordó acosó que sufrió de ex pareja

La destacada actriz nacional contó que se casó a los 17 años momento en que comenzaron los primeros tormentos.

Katty Kowaleczko estuvo como invitada en el programa «Sigamos de largo» de Canal 13, donde impactó a todos revelando un complejo momento que atravesó por la violencia de género.

La destacada actriz nacional contó que se casó por primera vez a los 17 años con el fin de salir de casa y ser independiente, momento en que comenzaron los primeros conflictos con su ex marido que padecía de esquizofrenia y quien la incitaba a quitarse la vida.

Pero las complicaciones para Katty no acabaron ahí ya que cuando se separó, su ex pareja siguió acosándola y persiguiéndola a diario.

"Yo me acuerdo de que se me vino el mundo abajo porque igual era un proyecto de vida. Y pregunté mil veces si la esquizofrenia se podía curar, si se podía tratar, y la doctora en ese tiempo fue tajante, rajatabla, '¡No!'",

La intérprete dejó claro que el apoyo de su familia fue fundamental y que su padre "anduvo 6 meses con el arma en el bolsillo".

"Todos los días me llegaban cartas. Al medio día me decía: hoy día saliste a tal hora, efectivo. Vistiendo tal y tal ropa, efectivo. Tomaste tal micro, efectivo, y después en la noche me llegaba lo que había hecho en la tarde", contó.

Finalmente, Kowaleczko aseguró que todo concluyó cuando un hombre se le acercó en la tienda de su madre y le confesó que él era quien la seguía y que, tras un mes, decidió dejar de seguir las órdenes de la persona que lo contrató para ese trabajo.

"Yo pensé que era él. Yo me imaginé esta planificación. Nos llegaban con mi mamá corona de flores de muerto a la casa", cerró impactando a los conductoras.

PURANOTICIA