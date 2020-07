Rafael Araneda sobre caso Viñuela: “No sabía que estaba en un país lleno de perfectos”

El conductor recalcó que sus palabras no son para defender a su colega, sino que bajo su perspectiva, los ataques que recibe lo están colocando "como el niño símbolo de la prepotencia y del abuso".

El destacado animador nacional Rafael Araneda participó como invitado en el programa vía YouTube «Domingos Dominicales», de los periodistas Felipe Bianchi y Mauricio Contreras.

En la instancia, Araneda se tomó el tiempo para comentar sobre la bullada polémica en la que se ha visto envuelto José Miguel Viñuela, luego de cortarle en vivo el pelo a un camarógrafo durante una transmisión del matinal de Mega «Mucho Gusto». Hecho que le valió al animador ser apartado del espacio televisivo, además de una fuerte condena social.

El ex animador del Festival de Viña señaló, "yo sin tener una amistad con José Miguel le mandé un mensaje de texto y un audio y le dije: creo que cometiste un error súper grave. Creo que hoy día estás consciente de ese error, pero el matonaje a través de las redes sociales del que estás siendo víctima no lo comparto porque te están poniendo como el niño símbolo de la prepotencia y del abuso".

"El canal lo castigó, la justicia puede que lo castigue, pero la gente que le desea la muerte, las funas, todo tipo de garabatos para su familia, sus niños. No sabía que estábamos en un país lleno de perfectos, nadie se ha mandado una cagada. No lo estoy defendiendo, no lo estoy justificando, solamente estoy diciendo que el ataque no tiene relación al daño y este lo va a determinar José Miranda y su abogado" afirmó.

