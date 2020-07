'Quico' recordó cuando rechazó una millonaria propuesta de Pablo Escobar

Trabajadores del narcotraficante colombiano se acercaron al hotel donde se estaba hospedando en Colombia para que actuare en el cumpleaños de la hija de Escobar.

Carlos Villagrán, quien se hiciera conocido en toda América luego de darle vida a 'Quico' en «El Chavo del 8» recordó la oportunidad en que le ofrecieron realizar una presentación para el narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

En un viaje a Colombia, un grupo de personas, de parte del líder del cártel de Medellin fueron a visitarlo al hotel donde se estaba hospedando.

"Estaba en el hotel Tequendama, en Bogotá, cuando me llaman de la recepción. Me dicen: 'Hay tres personas que quieren hablar con usted'. Pensé que eran periodistas", partió diciendo Villagrán en entrevista con el programa América TV de Argentina.

El comediante aceptó, pero para su sorpresa no eran profesionales de las comunicaciones, sino que individuos que quisieron contratar sus servicios.

"Subieron, nos presentamos, traían un portafolio en la mano, lo abrieron y sacaron un chequera, me la pusieron en una mesita de centro, la abrieron. Me dijeron; 'Mañana es el cumpleaños de la hija de nuestro patrón, él quiere que usted actúe, ponga la cifra que quiera, hasta un millón de dólares", recordó.

Al percatarse que se trataba de hombres del 'Patrón del mal' decidió no aceptar la propuesta inventando que por un tema de contratos no podía realizar actuaciones privadas, lo que fue entendido por los sujetos quienes se fueron del lugar.

"Se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así (...) Más o menos al tercer día les digo 'ya me voy porque tengo un miedo tremendo, me van a balear por haberme negado'", agregó el actor.

Finalmente, Villagrán aseguró que sus compañeros en la exitosa serie mexicana sí aceptaron ofrecimientos de cercanos a Escobar.

"Fue todo el grupo menos yo; yo ya estaba fuera del grupo, ellos sí trabajaron para Pablo Escobar".

PURANOTICIA