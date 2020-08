'Quico' confesó ser hincha de Universidad Católica: "Siempre me ha gustado"

El comediante Carlos Villagrán reveló que es fanático de la UC y reveló que tiene planes de venir al país una vez que pase la crisis actual.

Carlos Villagrán, quien alcanzara el reconocimiento masivo tras interpretar a 'Quico' en la exitosa serie mexicana «El chavo del 8 », se refirió a la negociación fallida que resultó con las salidas de las series de "Chespirito" de la TV a nivel mundial.

"Todo el mundo ha protestado por esto. Es un programa sano, muy blanco, que no le hace daño a nadie. Ya llevábamos cuatro generaciones y cumplió cincuenta años", comenzó diciendo en conversación con La Cuarta.

Villagrán cree que la decisión tomada por la empresa Televisa se debe a temas relacionados con dinero, aunque no está totalmente seguro.

"Yo creo que el móvil de esto es el dinero. Ya sabes cómo se generan estas cosas. Yo pienso que debe ser entre Televisa y el hijo de "Chespirito", pero no sé a ciencia cierta, no puedo aseverar nada, no me consta. No quiero quedar mal, pero hay varias versiones".

Sobre si el espacio volverá, el comediante cree que "pienso que lo van a dejar un tiempo fuera y después lo van a sacar con más fuerza. O es una estrategia. Ya no sé qué pensar".

El actor cree que en estos momentos de crisis mundial y en pleno confinamiento, programas como «El chavo del 8» o «El chapulín colorado» son "necesarios". "No debieron sacarlos, son los programas a ver para pasar un buen rato", agregó.

Luego aseguró lo ha estado bien a pesar de estar en cuarentena, pero aseguró que la crisis es un plan del dueño de Microsoft.

"Yo no le digo pandemia, sino 'plandemia', porque este es un plan motivado por el dinero, a través de Bill Gates".

Y también tuvo palabras para nuestro país, "me encanta Chile y mi corazón está con todas las personas de allá, ruego porque todo esto pase y volvamos a ser felices".

Luego sorprendió revelando de que club del fútbol criollo es hincha. "La verdad es que siempre me ha gustado la Católica. Es un gran equipo, mi hermano, pero más me gusta la Roja", aseguró.

Finalmente, adelantó que una vez que pase la crisis le gustaría recorrer el extremo sur del país.

"Sólo espero que abran pronto las fronteras, porque quiero ir a Chile a recorrer la Patagonia (...) Volveré a Punta Arenas e iré por un choripán con leche con plátano. La primera vez que fui me lo recomendaron, pero no lo pude probar", cerró.

