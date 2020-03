Protagonista de «La casa de papel» dio positivo al coronavirus Covid-19

Se trata de Itziar Ituño, quien da vida a la inspectora Raquel Murillo, quien señaló que el virus "es muy contagioso" y que es "súper peligroso para la gente".

El contador de infectados por coronavirus no deja de aumentar de forma dramática en España, que ya ha elevado el número de contagios por encima de los 20.000 casos.

Muchos de ellos son rostros conocidos. Tal es el caso de la actriz Itziar Ituño, quien da vida a la inspectora Raquel Murillo, una de las protagonistas de la exitosa serie «La casa de papel».

La artista se encontraba grabando su próximo desafío en televisión, la serie «Alardea», cuando la crisis del coronavirus paralizó España por completo, parón profesional que, por supuesto, también ha afectado al rodaje de la serie, que fue suspendido.

Ituño asegura que está respetando la cuarentena en su casa de Kalero, una de las zonas de Vizcaya más afectadas por los brotes de coronavirus en España.

"Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy muy contagioso y súper peligroso para la gente que está más débil", indicó la contagiada actriz.

También señaló que "esto no es una tontería, ser conscientes, no lo toméis a la ligera. Hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar, por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacula de la responsabilidad por el bien común. Es tiempo de solidaridad y generosidad, de quedarse en casa y proteger a los demás".

PURANOTICIA