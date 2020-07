Productor ejecutivo de «Mucho Gusto» renunció tras polémica de Viñuela: "Me vi superado"

Pablo Alvarado, conocido popularmente como "Pablete" aseguró que nadie le dio la orden al animador de cortarle el pelo al camarógrafo.

Mega anunció este viernes que aceptó la renuncia de Pablo Alvarado, el productor ejecutivo del matinal «Mucho Gusto», tras la polémica surgida luego de que José Miguel Viñuela le cortara el pelo en vivo a un camarógrafo.

"Megamedia informa que ha decidido aceptar la solicitud del señor Pablo Alvarado de dejar el cargo de productor ejecutivo del programa Mucho gusto, para asumir en el futuro cercano otros proyectos dentro del canal ligados a la gestión comercial y televisiva", informaron desde la señal.

En reemplazo de "Pablete" asumirá Camila Doenitz, quien ejercía el cargo de editora general del matinal, a quien le desearon "el mayor de los éxitos".

Alvarado envió una carta de despedida, en donde explica los hechos y los motivos por los cuales tomó la decisión de partir del programa.

"En un par de semanas nos dimos cuenta que el programa que sabíamos hacer, aquel que durante varios años acompañó a Chile en las mañanas, ya no era viable. El MG de la alegría, el desorden, las tonteras, el cariño y la emoción enfrentaba una lenta y paulatina muerte. Y no estoy hablando del rating, hablo de la levedad de ánimo que nos caracterizó y que ya no era demandado por las audiencias o, al menos, por los 645 hogares que son parte de la muestra. 645 casas que deciden el éxito o el fracaso de un trabajo que se hace con cariño, profesionalismo y pasión", precisa en la misiva.

"Llegamos al 16 de julio, un "día feriado" que se transformará en la última estocada. Un error, una tontera, una locura, una irresponsabilidad... pero en ningún caso una premeditada y planificada acción de menoscabo o abuso contra José Miranda. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no nos fuimos a comerciales? ¿Cómo nadie sabía lo que iba a pasar? ¿Cómo José Miguel tomaría esa decisión solo? Son muchas de las preguntas que han surgido estos días y la verdad es que nadie sabe porque pasó esto", agregó.

"Como ya les comenté, dándoles la cara en nuestra reunión virtual, no logré anticiparme ni reaccionar de forma adecuada una vez acontecidos los hechos. Me vi superado. Esa es la verdad. Tan verdad como que ninguna persona del equipo dio la instrucción de cortarle el pelo a José Miranda. Pero la verdad se transformó en una trampa. Nadie cree que José Miguel actuó de mutuo propio (declarado por él) y hemos aparecido como un equipo que lo dejó solo y lo tiró al frente. Yo asumo mi responsabilidad como Productor Ejecutivo y no me voy a desmarcar de José Miguel. Nunca busqué testigos para lavarme las manos, lo único que hice fue pedir que me ayudaran a revivir el momento, con el mayor detalle posible, porque tengo un blackout de memoria", cerró.

