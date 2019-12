Primer capítulo de «Los Simpson» cumple 30 años de su estreno en televisión

Un día como hoy pero en 1989 cuando la cadena Fox estrenó «Simpsons Roasting on an Open Fire», («Especial de Navidad de los Simpson» en Latinoamérica).

Este 17 de diciembre, se conmemoran treinta años de la emisión del primer capítulo de la serie animada «Los Simpson», que se convertiría en la más longeva y famosa de la televisión en su género.

Fue un día como hoy pero en 1989 cuando la cadena Fox estrenó «Simpsons Roasting on an Open Fire», («Especial de Navidad de los Simpson» en Latinoamérica) el que no fue el debut de la familia amarilla, ya que estos aparecieron por primera vez en 1987 en el programa «The Tracey Ullman Show».

Cabe señalar que su creador, Matt Groening, recordó en una entrevista que diseñó a los personajes de la serie sentado en un sofá mientras esperaba reunirse con James L. Brooks, quien sería uno de los productores del proyecto.

La producción a lo largo de estos años ha ganado más de 30 premios Emmy, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y se ha consolidado como una de las mejores series en la historia de la televisión.

PURANOTICIA