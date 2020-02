Potentes palabras de Ana Gabriel: "Nunca pensé que Chile caería", dijo la artista con una bandera chilena, en alusión a situaciones en Venezuela, Nicaragua y México

"No me gusta la política pero tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos" dijo además, "se me llenó de una tristeza tan grande de ver a mi Chile de esta manera".

Una decidida Ana Gabriel pisó el escenario de la Quinta Vergara por cuarta vez en su carrera y tras el primer tema musical con una bandera chilena en sus manos tuvo palabras para el público, los televidentes y toda Latinoamérica.

"Estoy aquí porque me convenció una amiga, la alcaldesa y a ella quién no convence. Después vino entre los empresarios y me enamoraron, pero después viendo la situación en mi país y esa situación que viven esos países tan hermosos como Venezuela, Nicaragua se me entristeció el alma por lo que está viviendo Chile, pero me atreví a levantar esta bandera por el cariño que les tengo porque me lo han demostrado no sólo en Viña que es mi cuarto vez".

"Mi agradecimiento infinito a quienes están haciendo que esto salga lo mejor posible. No puedo decir más que gracias y que las cosas vuelvan a ser como antes".

"No me gusta la política, pero no me gusta que le hagan daños a los pueblos como tampoco me gusta lo que está pasando en México. No dejen que el poder caiga en manos de algunos pocos, no se dejen"

Ana Gabriel, la mujer más grande de #Vina2020 #VinadelMar2020 #AnaGabriel



Esta mujer si quiere a Chile !!!!

Hoy dijo clarito :



El último país que pensé que caería en las garras del comunismo es Chile.

Eso Jamás !!! 👇👇



pic.twitter.com/SLv6WruL28 — FTG (@ftorrealbag) February 26, 2020

A DEFENDER EL FESTIVAL

La mexicana dijo además que "Viña es el único festival que nos queda y debemos cuidarlo".

Finalmente hizo una pequeña oración sobre el escenario diciendo "Amigos chilenos no se dejen, recemos por este país".

Las palabras de la artista hicieron reventar redes sociales con diferentes alusiones a su valentía a decir lo que decía, mientras otros atacaron duramente su intervención en plena Quinta Vergara.



Ana Gabriel ,según mi experiencia

No me gusta la política = Fachos.. pic.twitter.com/lK9Qo1aRyI — Emiliano Zapata 1312 (@cypsofcatagu17) February 26, 2020

Ana Gabriel ,según mi experiencia

No me gusta la política = Fachos.. pic.twitter.com/lK9Qo1aRyI — Emiliano Zapata 1312 (@cypsofcatagu17) February 26, 2020

Ana Gabriel ,según mi experiencia

No me gusta la política = Fachos.. pic.twitter.com/lK9Qo1aRyI — Emiliano Zapata 1312 (@cypsofcatagu17) February 26, 2020

Ana Gabriel ,según mi experiencia

No me gusta la política = Fachos.. pic.twitter.com/lK9Qo1aRyI — Emiliano Zapata 1312 (@cypsofcatagu17) February 26, 2020

Ana Gabriel ,según mi experiencia

No me gusta la política = Fachos.. pic.twitter.com/lK9Qo1aRyI — Emiliano Zapata 1312 (@cypsofcatagu17) February 26, 2020

PURANOTICIA