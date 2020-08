Polola de 'Nano' Calderón rompió el silencio y relató los presuntos abusos de su suegro

De acuerdo Rebeca Narnajo, los hechos habrían ocurrido de forma reiterada, lo cual la motivó a presentar una querella contra Calderón padre.

En una conversación sostenida con el matinal «Bienvenidos» de Canal 13, Rebeca Naranjo, polola de 'Nano' Calderón relató entre lágrimas los supuestos abusos que su suegro, Hernán Calderón, habría cometido en su contra en el departamento que los tres compartían.

Según lo dicho por Naranjo, los hechos ocurrieron de forma reiterada, lo cual la motivó a presentar una querella en contra de su suegro.

En la entrevista, la joven indicó que en una ocacion "estoy en la cocina, y él llega. Me saluda. Me pregunta cómo está todo. Yo le dije que había estado todo el día en la casa. Él me toma por detrás. Me da un beso en cada mejilla. Me toma por la cadera y me dice que descanse, me sentí extraña. Le comento a mi mejor amiga que la situación estaba rara", comenzó su relato.

En la misma instancia la mujer relató que "el 19 de marzo (...) estaba agachada tomando productos de mi tienda y una persona por detrás me agarró. Y me dice que tengo la piel rica, suavecita y tomo cuenta que era él. Tenía mucho miedo, sigo con miedo, me paralizó".

"Empecé a temblar. Me paro y cierro las cajas para irme corriendo a la pieza y él ahí me decía que tenía algo en mi short. Ahí, él se me acerca al cuello y me dice 'cosita bien hecha tú'. Ahí me doy cuenta que lo que había estado sospechando era cierto. Me doy cuenta que me tenía que ir de este departamento", añadió.

Uno de los hechos más graves para la joven ocurrió en mayo pasado, minutos antes de hacer un asado junto a Nano.

"Tuve una discusión con Nano y no se hace el asado. Dormí en otra pieza, y don Hernán llega a la pieza y me hice la dormida, notó que no estaba dormida, me arropa y se sienta al lado mío en la cama, le respondo como me sentía, me empieza a hacer cariño, y me dice que merecía un hombre mejor y es allí que me hace cariño por el cuello y su mano toma mi pecho y le saqué la mano (...) me sentí cochina, mal", aseguró.

Sobre por qué tardó en dar a conocer los hechos, Naranjo explicó que "sé que es una persona poderosa, tengo miedo de que crean que es mentira. Nunca le conté a Nano porque siempre tuve miedo, de que no me iba a creer, de cómo iba a reaccionar".

La joven reveló que tampoco le quiso contar lo que pasaba a Nano "porque siempre tuve miedo de que quizás no me fuera a creer, de cómo iba a reaccionar sobre esta situación", reconoció.

"Tenía miedo de ir a la cocina, de salir sola al living, tenía miedo de que Nano se metiera a la tina por dos o una hora, y de estar sola en la pieza, de que don Hernán fuera a entrar, o que quizás me fuera a violar", dijo Rebeca a Polo Ramírez.

Otro episodio que contó Naranjo fue la vez en que su suegro le tomó fotografías.

"En una oportunidad yo estaba en la cocina, con una polera de Nano, y (Hernán padre) me tomaba fotografías con su celular. Ya fue tanto, tanto, que de verdad me sentía desesperada. Eso siempre lo supo mi amiga", contó.

Cuando finalmente decidió dejar el departamento, Hernán Calderón padre le habría confesado sus intenciones. "La asesora del hogar baja al estacionamiento a buscar un carro para ayudarme a bajar las cosas, él allí me agarra por el brazo y me dice 'yo quiero que tú seas mía'", relató.

Por lo que finalmente decidió contarle su verdad a Nano. "De tanto insistirme para que volviera al departamento, ahí yo me llené de valor y le dije que a ese departamento no podía regresar. Me preguntó '¿qué paso con mi papá?', le dije que al día siguiente iría por allá, que era mejor que nos encontráramos en persona y yo le iba a contar. Coordinamos la hora, llego al estacionamiento de visita y yo hablo con él. Yo noté que quizás Nano ya tenía algo en cuenta. Al contarle traté de disfrazar las cosas y no le conté mayor detalles. Nano me suplicó que le dijera si el papá me había tocado y yo siempre le mentí. Ahí Nano sube al departamento, yo lo esperé abajo, no me dejó hablar y me fui donde mi hermana", continuó.

Y semanas después llegó el día del ataque. "El día de los hechos Nano me pidió el teléfono y yo se lo entregué. Ahí vio los mensajes", detalló Rebeca, momento en que el joven de 23 años habría decidido encarar a su padre par aluego agredirlo con un arma blanca.

Sobre su pololo, Naranjo aseguró que "es un niño que se ha criado sólo, conmigo ha llenado el vacío que ha tenido en su infancia (...) Se tiene que saber la verdad de por qué Nano reaccionó de esa manera. Yo no he tenido contacto con él desde el 11 de agosto", finalizó.

PURANOTICIA

La joven finalizó afirmando que los hechos le generaron un gran temor, a lo que comentó que "tenía miedo de ir a la cocina, de salir sola al living, tenía miedo de que Nano se metiera a la tina y yo estar sola en la pieza. Tenía miedo que él (Hernán padre) fuera a entrar y me fuera a seguir tocando".

(Imagen: Captura Canal 13)

PURANOTICIA.