Pese a un buen plato, Grimanesa Jiménez no logró acceder al Top 10 de «MasterChef»

La experimentada actriz realizó un plato con sandía, pero a pesar de los elogios se transformó en la nueva eliminada.

El nuevo capítulo del programa culinario «MasterChef Celebrity» de Canal 13 dejó un nuevo participante en el camino.

Pero antes de la prueba de eliminación, los concursantes tuvieron que salvarse con una caja misteriosa, compuesta con productos negros y morados, donde el italiano Marcelo Marocchino fue el ganador.

Por lo tanto, César Campos, Botota Fox, Natalia Duco, Rocío Marengo y Grimanesa Jiménez se presentaron a la competencia de eliminación donde debieron preparar el plato que harían si fuese el último día de su vida.

César cocinó un pastel de choclo, Botota un pastel de jaiba, Natalia mariscos, Rocío un rissoto y Grimanesa un plato con sandía.

Pese a recibir una serie de elogios de parte de los chefs, la experimentada actriz no logró superar la prueba ya que su preparación necesitó poca técnica, en comparación a la de sus compañeros.

Aún así, Grimanesa aseguró que se va contenta y agradecida con los jueces y compañeros, "me voy tranquila, me voy contenta porque pude lograr lo que no pensaba".

De esta forma, los Top 10 del espacio son: Rocío Marengo, Betsy Camino, Daniela Palavecino, Ignacia Allamand, Botota Fox, Natalia Duco, César Campos, Marcelo Marocchino, Nacho Pop y Carlos Zárate.

