Periodista Miguel Acuña confirmó que dio positivo al test de Covid-19

El profesional, integrante del Departamento de Prensa de Canal 13, comunicó la noticia a través de redes sociales.

"Les cuento que hoy me entregaron el resultado del examen PCR y resultó positivo, he presentado síntomas del COVID, pero nada que no se pueda sobrellevar", escribió el profesional integrante del Departamento de Prensa de la señal.

El reportero que había realizado teletrabajo hace semanas atrás a modo de prevención agradeció las muestras de preocupación que recibió. "Gracias por su inmenso cariño y seguiré cumpliendo estrictamente la cuarentena para volver con todo a la pega", cerró.

Amigos! Les cuento que hoy me entregaron el resultado del examen PCR y resultó positivo, he presentado los síntomas del Covid pero nada que no se pueda sobrellevar...gracias por su inmenso cariño y seguiré cumpliendo estrictamente la cuarentena para volver con todo a la pega!!! — Miguel Acuña Olmedo (@miguelacuna13) May 26, 2020

